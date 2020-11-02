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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun acı günü

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Giriş: 02.11.2020 17:12
Güncelleme:02.11.2020 17:15
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun vefat eden kayınpederi Hamit Vahapoğlu'nun (93) cenazesi, Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Bakan Karaismailoğlu, cenazede taziyeleri kabul etti.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kayınpederi Hamit Vahapoğlu için Of ilçesine bağlı Saraçlı Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Bakan Karaismailoğlu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, eski bakanlardan Eyüp Aşık, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Karaismailoğlu ile yakınları, törende taziyeleri kabul etti. Yaşamını yitiren Hamit Vahapoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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