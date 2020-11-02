Depremin simgesi oldu! İşte 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif'in yaşam üçgeni

Doğanlar apartmanı en kazında yaşadıkları 65 zorlu saat hakkında bilgi veren dayı Özgür Değerli, "20 saat sonra önce kardeşim Seher'e, ikizlerimize ve Umut'umuza ulaştık. Umut'un daha sonrasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Ondan sonra süreç Elif için devam etti. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Ekipler bana, başka bir depremde 72 saatte kurtarılan yeni doğan bir bebekten söz edip 'Neden bunlardan birisi Elif olmasın' diye moral verdiler.