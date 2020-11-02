Son dakika: İzmir'e giden bakanlardan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde flaş açıklamalar

Son dakika haberi... İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye giden Bakanlar, İzmir AFAD koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi. 4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

6 binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemeler başlatıldı.

Eşyasını alamayan vatandaşlara 30 bin TL yardım yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız." dedi.

Selçuk, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle düzenlediği basın toplantısında, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini hatırlattı.

Depremin ardından 58. saatte İdil'in, 65. saatte de Elif'in kurtarıldığını aktaran Selçuk, "Onların kurtarılması ümitlerimizi kuvvetlendirdi. Bütün vatandaşlarımız kurtarılana kadar biz bu çabanın içinde olacağız." ifadesini kullandı.

Selçuk, bakanlık olarak psikososyal destekten sorumlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"İki mobil sosyal hizmet merkezimiz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız adına çadır alanlarında mevcut. İki sosyal hizmet merkezimize ek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımız Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova sosyal hizmet merkezlerimizden de hizmet alabilirler. Mobil sosyal hizmet merkezlerimizden biri Aşık Veysel'de diğeri de Ege Üniversitesindeki çadır alanında bulunuyor."

Şimdiye kadar 1500'e kadar vatandaşla görüşüldüğünü ve psikososyal desteğe ihtiyacı olan herkesle görüşmeye devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, "Sosyal yardım alanında geçen cuma 5 milyon lira kaynak aktarmıştık AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten. İnşallah bugün bir 5 milyon lira daha yardım ödeneği aktaracağız. İlerleyen zamanlarda da bu kaynakları hasar tespit çalışmalarına bağlı olarak da güncelleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, çocuk evlerinde, engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde İzmir'de 560 çocuğa, 100 kadına, 1200 engelliye ve 3500 yaşlıya hizmet verdiklerini, bu merkezlerde yaralı bulunmadığını, onların sağlığı ve güvenliği için çalıştıklarını dile getirdi.

"KREŞLERİMİZ VE ANAOKULLARIMIZ ÖNCELENDİ"

Kreşler ve anaokulları hakkında da bilgi veren Selçuk, "Kreşlerimiz ve anaokullarımız da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından öncelendi. Hasar tespiti tamamlanmış olan kreşlerimiz ve anaokullarımız hizmetlerine devam edecekler. Öncelikli olarak onların hasar tespitleri yapılacak." dedi.

Selçuk, yurtlarda barınma imkanının sağlandığını belirterek, "Kamu misafirhanelerinde 7 bini aşkın kapasitemiz var. Bu rakam daha da artırılacak ihtiyaca göre. Kış geliyor, vatandaşlarımızı yurtlarda kalmaya yönlendiriyoruz. Yurtlarda psikososyal destek hizmetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Kültürpark Fuar alanında 11 bin 500 metrekarelik ayni yardım deposu bulunduğunu bildiren Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu depoda şu anda 300'ü aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya ayni yardımları gönderen belediyelerimize, şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Ulaşan ayni yardımları kayıt altına alıyoruz. Sahada yaptığımız ihtiyaç tespitlerine göre de hızla yerlerine ulaştırıyoruz. Dolayısıyla bütün ayni yardımların dağıtımını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda gerçekleştirmekteyiz. Ayni yardım gönderecek vatandaşlarımızdan ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını bu kapsamda yapmamalarını rica ediyorum. Biz vatandaşlarımıza birinci el malzeme bağışı ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Zehra Zümrüt Selçuk, hep birlikte tüm yaraların sarılacağının altını çizerek, "Rabbim hepimizi afetten korusun. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'deki deprem sonrası kente su sağlayan 11 baraj ve gölette problem olmadığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile düzenledikleri basın toplantısında deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, bu süreçte "baba, eş ve evlat" olarak enkaz altındaki yakınlarını bekleyen vatandaşlarla aynı duyguları paylaştığını belirtti.

Bakanlarla dün akşam sahada olduklarını ve depremden 58 saat sonra enkaz altından çıkarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in sevincine ortak olduklarını kaydeden Pakdemirli, "Elif'e de çok çok sevindik. Kurtarılan ev hayvanlarımız da var. Nihayetinde Rabbimin yarattığı canlar, onlara da seviniyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, enkaz kaldırma faaliyetilerinin takibinin yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"AFAD belki de dünyada en profesyonel şekilde bu işi götürüyor. Sahada bulunan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Her afet bir sonraki için çıkarılacak dersleri de içeriyor. Bu afetten de AFAD mutlaka dersler çıkarıyor. Geçen yıl orman yangınlarından sonra yeni teknolojiler geliştirildi bizim için vazgeçilmez oldu. AFAD da ilk defa şimdi cep telefonu sinyallerinden 3 boyutlu konumu tespit edecek hale geldi. Bundan sonraki afetler için de çok önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum."

BARAJ VE GÖLETLERDEKİ DURUM

Çevre ile Orman bakanlıkları olarak hasar gören ve görmesi muhtemel çevre il ve ilçelerde incelemeleri, kontrolleri yaptıklarını aktaran Pakdemirli, "30 ilçede hayvanlarla ilgili telefimiz yok. Tarım alanlarında genel bir zararımız yok. Balık çiftliklerinde genel bir problemimiz yok. Batan, hasar gören başta balıkçı teknelerimizle de ilgileniyoruz. En önemlisi İzmir'e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem yok. Bunların hepsinin kontrolleri yapıldı. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da sürüyor, devam ediyor. Genel olarak söyleyebilirim bunlarda da problem çıkmayacağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, çadırda kalanları kamu misafirhanelerine davet ederek, "İzmirliler, hemşehrilerim büyük medeniyet göstererek kime sorsak 'daha ihtiyacı olan birine tahsis edelim, biz burada idare ediyoruz.' diyorlar. Ancak havalar da soğumaya başlayacak. Özellikle sıcak yuvalarına kavuşuncaya kadar herkesin daha konforlu ortama taşınmasının doğru olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

İzmir için el birliğiyle çalıştıklarını belirten Pakdemirli, "Burada olmaya devam edeceğiz. Enkazdan hala ümidimiz var, sabah erken saatlere kadar enkazdan çıkan canlarımız var. Bu bizi son derece memnun ediyor. Çalışmalarımız en iyi şekilde sürüyor. İnşallah en hızlı şekilde normale döneceğiz. Tekrar hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.