



'KULAĞIMIZ AMBULANS SESİNDE GÖZÜMÜZ YOLDAYDI'

Acil Tıp Anabilim Dalı'nda asistan olarak görev yapan Dr. Büşra Sapmaz da, "Deprem günü rejitasyon alanındaydık. Çok zor bir gündü. Tüm hastanedeki sağlık emekçileriyle birlikte yaralılara müdahale ettik. Hastanede çeşitli afet planlamaları yapılıyor ama bunu tecrübe etmek çok zordu. Umarım yaralılar bir an önce şifa bulur ve enkaz altındaki kişilerden de bir an önce haber alınır" diye konuştu.

Hemşire Uğur Taktuk, "Bizler için çok zordu. Kaos ortamı vardı. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte hastalarımızı o gece karşıladık. Kulağımız ambulans sesinde gözümüz yoldaydı" dedi.

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