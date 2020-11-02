Koronavirüse yakalanan FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'dan açıklama









"TESTİM POZİTİF ÇIKTI"

Öte yandan İsmail Küçükkaya yaptığı yeni açıklamada koronavirüse yakalandığını doğruladı. Küçükkaya yaptığı açıklamada, "Aklımız, kalbimiz İzmir'de. Kayıplarımız var. Acımız büyük. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Enkaz altında kalanlar için dua ediyoruz. Bu şartlarda kişinin kendi durumundan bahsetmesi hoş değil.