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İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'ndan bir acı haber daha

Son dakika haberi... ’de, 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rızabey apartmanının enkazından bir erkeğin cansız bedeni çıkarıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'ndan bir acı haber daha

İzmir'de deprem faciasında yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rızabey apartmanının enkazında devam eden arama kurtarma çalışmalarında saat 05.00 sıralarında bir erkek cesedine ulaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, cenaze moloz yığınının altından çıkartıldı. Yapılan kontrolde, ölen kişinin Ekrem Özgür Duman olduğu tespit edildi. Bölgede arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

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