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Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

Son dakika haberi... Arjantin, 'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki nedeniyle 'ye başsağlığı dileğinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Arjantin'den Türkiye'ye deprem dolayısıyla taziye mesajı

Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananların bir an önce iyileşmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, "Arjantin hükümeti, merkez üssü Ege Denizi olan, çok sayıda ölüme, yaralanmaya ve maddi hasara yol açan deprem nedeniyle Yunanistan ile Türkiye halkları ve hükümetleri ile derin dayanışma içinde olduğunu ifade eder." denildi.

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