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Sağlık Bakanı Koca'dan Covid-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Eşi kızı ve kendisinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını tedavilerine hastanede sürdüğünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı 'nun sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Koca; "Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan Covid-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" dedi.

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