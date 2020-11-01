Sağlık Bakanı Koca'dan Covid-19 tedavisi gören İçişleri Bakanı Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Eşi kızı ve kendisinin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını tedavilerine hastanede sürdüğünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sağlık durumuna ilişkin son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca; "Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir süre dinleneceğini belirterek, "Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim" dedi.
Bakan arkadaşım Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı. Pandemi boyunca çok desteğini gördük. Sahadan uzak kalmak, mücadeleci ruhuna pek uygun olmasa da bir süre dinlenecek. Virüsle mücadele onun için kolay bir mücadele. Geçmiş olsun değerli kardeşim.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020