01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangın!

Son dakika: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangın!

inşaatında çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
ABONE OL
Son dakika: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangın!

Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA