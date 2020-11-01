Son dakika: İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında korkutan yangın!
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi içinde inşaat halindeki binada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi yerleşkesinde yapımı devam eden bir binanın üst katlarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Zaman zaman binadan küçük çaplı patlama sesleri duyuluyor.