1 Kasım İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölü ve yaralı listesi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez üssü Ege Denizi İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde depremin ardından Bayraklı ve Bornava ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. Enkaz altında olan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte, 1 Kasım İzmir depreminde kaç kişi öldü? İzmir depremi ölü ve yaralı listesi açıklandı mı?

RIZA BEY APARTMANI'NDA SON DURUM

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların yoğun olarak devam ettiği binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. 'Mucize apartmanı' olarak da anılan Rıza Bey Apartmanı'ndan dün 33 saat sonra bir kişi kurtarılmıştı. En fazla kişinin bulunduğu apartmandı. 30'a yakın kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Enkaz bölgesine giden A Haber Muhabiri Hakan Süer, son durumu paylaştı.