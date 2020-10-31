Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün sosyal medya hesabı üzerinden eşi ve kızının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Covid-19 tedavisi gören Bakan Soylu için sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;
"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 31, 2020
Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik.
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