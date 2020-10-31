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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun mesajı

bugün hesabı üzerinden eşi ve kızının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı. , Covid-19 tedavisi gören Bakan Soylu için sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun koronavirüs testi pozitif çıktı SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

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