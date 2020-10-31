Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Süleyman Soylu'ya geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda;

"Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sn. Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum.



Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 31, 2020

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