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İçişleri Bakanlığı'ndan afetzedeler için kalacak yer açıklaması

Devlet, İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında bölge halkı için seferber oldu. ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremzedeler için yer sıkıntısının olmadığını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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İçişleri Bakanlığı'ndan afetzedeler için kalacak yer açıklaması

ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.

ÇADIRLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 65

Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.

Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.

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