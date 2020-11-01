Son dakika | İzmir'de deprem faciası! Ölü sayısı yükseldi

AFAD, İzmir'deki depreme yönelik yeni bir yazılı açıklama daha yayımladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam 947 artçı sarsıntının yaşandığı bildirildi.

CAN KAYBI 62'YE YÜKSELDİ

Açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 62 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 940 vatandaşımızdan 722'si taburcu edilmiş olup, 218 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de halen 8 binada arama kurtarma çalışması yürütülmektedir" denildi.