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Gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı

Gazeteci 'nın testinin pozitif çıktı. 30 Ekim'de yaptığı paylaşımında koronavirüs testi yaptırdığını belirten Küçükkaya, tedbir amaçlı yayına çıkmadığını açıklamıştı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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Gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktı.

PROGRAMA ÇIKMAMIŞTI

Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti.

DURUMU İYİ

İsmail Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği öğrenildi.

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