Gazeteci İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı
Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın koronavirüs testinin pozitif çıktı. 30 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımında koronavirüs testi yaptırdığını belirten Küçükkaya, tedbir amaçlı yayına çıkmadığını açıklamıştı.
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Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktı.
PROGRAMA ÇIKMAMIŞTI
Küçükkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinada olduğunu bildirmişti.
DURUMU İYİ
İsmail Küçükkaya'nın testinin pozitif çıktığı, durumunun iyi olduğu ve karantinaya girdiği öğrenildi.