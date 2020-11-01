01 Kasım 2020, Pazar
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Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor! Arama kurtarma ekiplerinden insan üstü mücadele

'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan çok sayıdaki sivil toplum kuruluşu gönüllüsü, canlarını ortaya koyarak enkaz altındaki vatandaşları kurtarabilmek için zor şartlar altında gecesini gündüzüne katarak çalışıyor.

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Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor! Arama kurtarma ekiplerinden insan üstü mücadele

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından birçok sivil toplum kuruluşunun gönüllüleri, binaların çöktüğü Bayraklı ilçesine geldi. Arama kurtarma gönüllüleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle birlikte yıkılan binalarda, enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için canlarını ortaya koyarak zamanla yarışa girdi.

Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor! Arama kurtarma ekiplerinden insan üstü mücadele

Gece- gündüz çalışan gönüllü kahramanların verdikleri kısa molalarda, enkaz yakınındaki alanlarda kartonlar üzerinde yatarak, uyumaya çalıştıkları ya da dinlendikleri görüldü. Bir ya da iki saatlik molaların ardından gönüllü kurtarıcıların enkaz altındakilere canlı ulaşabilmek amacıyla yeniden çalışmalara katılması vatandaşların takdirini topladı.

Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor! Arama kurtarma ekiplerinden insan üstü mücadele

Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda görev yapan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) Başkanı Hüseyin Karadayı, 70 gönüllü ile arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi. Karadayı, kendileri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "3 gündür burada görev yapıyoruz. Aslında birçok olanak var. İzmir, otellerini evlerini açmış durumda. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum. Dayanışmacı ve paylaşmacı olduklarını gösterdiler. Biz buraya binaların altında kalanları kurtarmak için geldik. O yüzden 7-24 esası üzerinden burada çalışıyoruz. Arkadaşlarımız gündüz demeden görev yapıyor. O yüzden bu olanakları değerlendirmek içimizden gelmiyor" dedi.

Kahramanlar İzmir'de gecesini gündüzüne katıyor! Arama kurtarma ekiplerinden insan üstü mücadele

EN FAZLA 4 SAAT UYUYABİLİYORLAR
24 saate rotasyonlu çalıştıklarını aktaran Karadayı, "Bir kişi en fazla yaklaşık 4 saat uyuyabiliyor. Şu an burada bulunan koşullar arkadaşlarımızı ayakta tutuyor. Normal şartlarda bir insan günlerce bu şekilde çalışamaz. Ama burada canlar söz konusu olunca, o zaman gönüllülerimiz gözünü kırpmadan günlerce çalışabilir" diye konuştu.

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