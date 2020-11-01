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İzmir depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişi tutuklandı

Merkez üssü 'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişinin tutuklandığı bildirildi

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Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
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İzmir depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 51 paylaşımı tespit etti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Tespit edilen 39 kişiden 1 kişinin firarda olduğu, gözaltına alınan 11 kişiden 7 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin çalışmalarınIN ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
Provokatif paylaşımda 39 kişinin illere göre dağılımı şöyle:
 Samsun (2)
 Ankara (4)
 Kahramanmaraş (1)
 Adıyaman (1)
 İstanbul (11)
 Gaziantep (1)
 Tekirdağ (2)
 İzmir (4)
 KKTC (1)
 Yurt dışı (1)
 Manisa (1)
 Bilecik (1)
 Bartın (1)
 Niğde (1)
 Kayseri (1)
 Karaman (1)
 Bursa (1)
 Edirne (1)
 Kocaeli (1)
 Adana (1)
 Kırıkkale (1)

KAYNAK-SABAH

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