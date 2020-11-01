İzmir depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan iki kişi tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı; 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 51 paylaşımı tespit etti.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Tespit edilen 39 kişiden 1 kişinin firarda olduğu, gözaltına alınan 11 kişiden 7 kişinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın konuya ilişkin çalışmalarınIN ve adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Provokatif paylaşımda 39 kişinin illere göre dağılımı şöyle:

 Samsun (2)

 Ankara (4)

 Kahramanmaraş (1)

 Adıyaman (1)

 İstanbul (11)

 Gaziantep (1)

 Tekirdağ (2)

 İzmir (4)

 KKTC (1)

 Yurt dışı (1)

 Manisa (1)

 Bilecik (1)

 Bartın (1)

 Niğde (1)

 Kayseri (1)

 Karaman (1)

 Bursa (1)

 Edirne (1)

 Kocaeli (1)

 Adana (1)

 Kırıkkale (1)

KAYNAK-SABAH

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