Bakan Karaismailoğlu haritayı paylaştı: Reform hareketi ile lojistik süper güç haline geleceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun ve Sivas arasında inşa edilen demiryoluna ilişkin bir görsel paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Demiryolu ulaşımında başlattığımız reform hareketiyle ülkemiz, lojistik süper güç haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı