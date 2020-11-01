01 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Karaismailoğlu haritayı paylaştı: Reform hareketi ile lojistik süper güç haline geleceğiz

Bakan Karaismailoğlu haritayı paylaştı: Reform hareketi ile lojistik süper güç haline geleceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda - arasındaki demiryoluna ilişkin bir görsel paylaşarak "Demiryolu ulaşımında başlattığımız reform hareketiyle ülkemiz, lojistik süper güç haline gelecek." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2020 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020
ABONE OL
Bakan Karaismailoğlu haritayı paylaştı: Reform hareketi ile lojistik süper güç haline geleceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun ve Sivas arasında inşa edilen demiryoluna ilişkin bir görsel paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Demiryolu ulaşımında başlattığımız reform hareketiyle ülkemiz, lojistik süper güç haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı

Başkan Erdoğan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı açılış töreninde BAŞKAN ERDOĞAN SAMSUN-SİVAS DEMİRYOLU HATTI AÇILIŞ TÖRENİNDE

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA