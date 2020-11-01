Bakan Karaismailoğlu haritayı paylaştı: Reform hareketi ile lojistik süper güç haline geleceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Samsun-Sivas arasındaki demiryoluna ilişkin bir görsel paylaşarak "Demiryolu ulaşımında başlattığımız reform hareketiyle ülkemiz, lojistik süper güç haline gelecek." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun ve Sivas arasında inşa edilen demiryoluna ilişkin bir görsel paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımında "Demiryolu ulaşımında başlattığımız reform hareketiyle ülkemiz, lojistik süper güç haline gelecek." ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu'nun paylaşımı