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Son dakika: İzmir depreminde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren kurtarıldı

Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki , Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Son dakika: İzmir depreminde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

14 SAAT SONRA GELEN MUCİZE

Çalışmaların sürdüğü 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı.

Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.

İzmir depreminde enkaz altında kalan Emine Eren 14 saat sonra kurtarıldı İZMİR DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDA KALAN EMİNE EREN 14 SAAT SONRA KURTARILDI

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