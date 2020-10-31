Son dakika: İzmir depreminde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren kurtarıldı
Son dakika haberleri... İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra kurtarıldı.
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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
14 SAAT SONRA GELEN MUCİZE
Çalışmaların sürdüğü 4 bloklu Barış Sitesi'nde kısmen çökme yaşanan 2 blokta çalışmalar sürüyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa Yıldırım Belediyesi ekipleri, 14 saat sonra enkazdan 62 yaşındaki Emine Eren'i yaralı olarak çıkarmayı başardı.
Ekipler, Eren'in enkaz atındaki eşi Ünal Eren ve 10 yaşındaki torunu Çınar'a da ulaşmaya çalışıyor.
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