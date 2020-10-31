31 Ekim 2020, Cumartesi
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BM'den Türkiye'ye İzmir depremi mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir'de meydana gelen hakkında açıklama yaptı. Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2020
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BM'den Türkiye'ye İzmir depremi mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İzmir depreminin ardından yaşanan can mal kayıplarından üzüntü duyduğunu belirterek, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğu mesajını verdi.

Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Ege Denizi'nde meydana gelen Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen depremden üzüntü duyduğunu belirtti.

Türk ve Yunan halklarına ve hükümetlerine depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Guterres, BM'nin gerek duyulduğunda yardıma hazır olduğunu ifade etti.

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