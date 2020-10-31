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Karayılan'ı korku sardı: Gitmeyecekler, bizi burada imha edecekler

Terör örgütü , tükenme noktasına gelirken, örgüt ele başlarından büyük panik yaşıyor. Terörist elebaşı, 'Tüm yolları, tepeleri tutmuşlar, gitmeyecekler. Bizi burada imha etmeye çalışacaklar.' diyerek yaşadığı paniği diğer ele başlarına aktardı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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Karayılan'ı korku sardı: Gitmeyecekler, bizi burada imha edecekler

Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığını ininden örgütün yayın organlarına itiraf gibi açıklama yaptı.

Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.

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Son dakika: Murat Karayılan PKKnın yaşadığı çöküşü itiraf etti SON DAKİKA: MURAT KARAYILAN PKK'NIN YAŞADIĞI ÇÖKÜŞÜ İTİRAF ETTİ

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