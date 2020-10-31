Karayılan'ı korku sardı: Gitmeyecekler, bizi burada imha edecekler

Vur-Kal taktiğinin uygulandığı Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikletti. Terörist elebaşı Murat Karayılan saklandığını ininden örgütün yayın organlarına itiraf gibi açıklama yaptı.

Karayılan, "Haftanin'deki bütün tepeleri tutmuşlar ve buralara yol getiriyorlar. Uludere'den gelen yolu bütün tepelere bağlıyorlar. Yani helikopterle yapılan ikmali kara yoluyla sağlayacaklar. Askerin bölgeden çıkmaya niyeti yok. Bizi tümden imha etmeye yönelik kalıcı, kararlı adımlarını gözlemliyoruz." dedi.

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