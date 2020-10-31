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53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra enkaz altından kurtarıldı!

Son dakika haberine göre; 'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 53 yaşındaki , İzmir'de enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 31.10.2020 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020
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53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra enkaz altından kurtarıldı!

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

53 yaşındaki Fadime Tolu 15 saat sonra kurtarıldı! 53 YAŞINDAKİ FADİME TOLU 15 SAAT SONRA KURTARILDI!

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

14 SAAT SONRA 62 YAŞINDAKİ EMİNE EREN KURTARILMIŞTI

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra kurtarıldı.

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