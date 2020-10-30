Son dakika... Okullarda sınavlar ne zaman başlıyor, nasıl olacak? Milyonlarca öğrenci bu soruya yanıt arıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası uzun bir aranın ardından öğrenciler sınıflarda yerlerini almaya başladı. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitimin detayları belli olurken, en çok merak edilen konular arasında yüz yüze sınavlar yer alıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda sınavların nasıl yapılacağına ilişkin tüm ayrıntılar 81 ile gönderilen yazı ile belli oldu. Peki, okullarda sınavlar ne zaman başlıyor? İlkokul, ortaokul ve liselerin yüz yüze sınavları nasıl olacak? İşte merak edilenler...

OKULLARDA SINAVLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.