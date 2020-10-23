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Son dakika: Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKK'lı Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberine göre 'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere düzenlenen terör saldırısının faillerinden 'lı , Milli İstihbarat Teşkilatının () operasyonuyla 'ın kuzeyinde yakalanarak 'ye getirildi.

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Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Son dakika: Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKK'lı Ferhat Tekiner MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi

Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.

TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.

15 ASKER ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.

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Kayseri saldırısının faili yakalandı! PKKlı Ferhat Tekiner MİTin operasyonuyla Iraktan Türkiyeye getirildi KAYSERİ SALDIRISININ FAİLİ YAKALANDI! PKK'LI FERHAT TEKİNER MİT'İN OPERASYONUYLA IRAK'TAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

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