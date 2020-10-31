Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk İzmir'e gidecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'de incelemelerde bulunacak, vatandaşlarla görüşecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak ve bölgede incelemelerde bulunmak amacıyla İzmir'e gidecek.

Selçuk, yarın depremden etkilenen vatandaşlarla ve bakanlık ekipleriyle görüşecek, çalışmaları takip edecek.

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