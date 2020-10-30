Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.