30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den "Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım" mesajı

Son günlerde saldırılar ve hükümet üyelerinin İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen 'da önemli bir gelişme yaşandı. Eski Cumhurbaşkanı , teröristler ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande'den Müslümanlarla teröristleri bir tutmayalım mesajı

Son günlerde saldırılar ve hükümet üyelerinin İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen 'da eski Cumhurbaşkanı , teröristler ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

DİNLER ARASI SAVAŞ İSTİYORLAR

Hollande, LCI televizyonunda katıldığı programda yaptığı açıklamada, Nice'deki kiliseyi hedef alan, ortaokul öğretmeni Samuel Paty'yi öldüren teröristlerin dinler arası savaş çıkarmayı amaçladığını söyledi.

MÜSLÜMANLARI AYIRT ETMELİYİZ

"Bu teröristleri Müslümanlardan ayırt etmeliyiz." ifadesini kullanan Hollande, bu şekilde bir hatanın kendilerini istenmeyen bir çatışmanın içine çekeceği uyarısı yaptı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkedeki saldırılara karşı ulusal birlik içinde olunması gerektiğini dile getirdi. üyesi Hollande, 2012-2017 arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü.

Güney Fransa'daki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi yakınlarında dün sabah saatlerinde bir kişi bıçaklı saldırı düzenleyerek 3 kişiyi öldürmüş, çok sayıda kişiyi yaralamıştı. Saldırgan yakalanırken, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Diğer yandan, Nice'teki saldırıdan iki saat sonra Avignon kentinde, aşırı sağcı bir kişi saldırı girişiminde bulunmuş, ancak polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Yetkililer, saldırganın psikolojik bakımdan sorunlu olduğunu, bu nedenle olayın terör kapsamında değerlendirilmeyeceğini açıklamıştı.

İslam düşmanı Macron Libya'da protesto edildi İSLAM DÜŞMANI MACRON LİBYA'DA PROTESTO EDİLDİ
Macron ile yeniden körüklenmeye çalışılıyor! İslamofobi nasıl ortaya çıktı? İslamofobi nedir? MACRON İLE YENİDEN KÖRÜKLENMEYE ÇALIŞILIYOR! İSLAMOFOBİ NASIL ORTAYA ÇIKTI? İSLAMOFOBİ NEDİR?
Macron senden tiksiniyoruz, utanıyoruz! Fransa her geçen gün faşizm öncesi bir topluma benziyor! MACRON SENDEN TİKSİNİYORUZ, UTANIYORUZ! FRANSA HER GEÇEN GÜN FAŞİZM ÖNCESİ BİR TOPLUMA BENZİYOR!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA