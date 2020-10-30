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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan İzmir'de depremi açıklaması: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

haberi.. Twitter'dan açıklama yapan , 'de meydana gelen sonrası okullarla ilgili sıkıntılı bir durumun bulunmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan İzmir'de depremi açıklaması: Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir merkezli depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Selçuk, "Okullarımızla ilgili sıkıntılı bir durum bulunmuyor. Duamız ve çabamız, enkaz altındaki tüm vatandaşlarımıza sağ salim kavuşmak için." açıklamasında bulundu.

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