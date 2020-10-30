30 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çöken binanın altındaki markette 20 kişi mahsur kaldı iddiası

Çöken binanın altındaki markette 20 kişi mahsur kaldı iddiası

'in Seferihisar açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki esnasında Bayraklı'da bulunan 11 katlı bir binanın ilk 3 katının çöktü. Binanın giriş katında bulunan markette 20 kişinin mahsur kaldığı iddiası üzerine arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmaları başlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
ABONE OL
Çöken binanın altındaki markette 20 kişi mahsur kaldı iddiası

İzmir'ın Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'da 11 katlı bir binanın alttaki 3 katı çöktü. Binanın altındaki zincir marketin şubesinde 20 kişinin mahsur kaldığı iddiasıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

20 KİŞİ MAHSUR KALDI İDDİASI

Ege Denizi'nde saat 14.51'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı'daki 11 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp, canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı.

İzmirdeki binanın çökme anı kamaralara böyle yansıdı İZMİR'DEKİ BİNANIN ÇÖKME ANI KAMARALARA BÖYLE YANSIDI
Son dakika: Kandilli Rasathanesinden İzmir depremine ilişkin ilk açıklama SON DAKİKA: KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN İZMİR DEPREMİNE İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Son dakika: AFADdan İzmir depremi açıklaması SON DAKİKA: AFAD'DAN İZMİR DEPREMİ AÇIKLAMASI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA