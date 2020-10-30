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Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak

İzmir'de meydana gelen sonrasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden uçuşlar hakkında açıklama geldi. Başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Deprem nedeniyle uçuşlar aksamayacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından başta İzmir olmak üzere çevre illerde uçuş operasyonun kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Keskin, "Depremi herhangi bir sorun yaşamadan atlatan İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerindeki havalimanlarımızda uçuş operasyonlarımız kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; yaralılara acil şifalar diliyorum. Yüce Allah ülkemizi afet ve felaketlerden korusun" dedi.

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