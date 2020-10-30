Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı
FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminin davaları sürüyor. FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı.
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FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı. Akıncı Üssü darbe girişimi davasında mahkemenin 6 Kasım'a kadar sanıkların son sözlerini dinlemesi, ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.
Detaylar gelecek....
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