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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminin davaları sürüyor. FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı 'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıkların mütalaaya karşı savunması tamamlandı. Akıncı Üssü darbe girişimi davasında mahkemenin 6 Kasım'a kadar sanıkların son sözlerini dinlemesi, ardından karar aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Detaylar gelecek....

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