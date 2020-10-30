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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eşi Berna Hanım'a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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