Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, "Türkiye siyaset hayatının mümtaz simalarından, eski başbakanımız Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Mesut Yılmaz'a Allah'tan rahmet, eşi Berna Hanım'a, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.