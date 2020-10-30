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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Mesut Yılmaz kimdir? Eski Başbakan Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz kimdir? Eski Başbakan Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? Mesut Yılmaz kimdir? Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Mesut Yılmaz'ın vefatının ardından hayat hikayesi internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer aldı. Mesut Yılmaz, mayıs ayında beyin ameliyatı geçirmişti. Peki, Mesut Yılmaz kimdir? Eski Başbakan Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? İşte Mesut Yılmaz hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 30.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:16
Mesut Yılmaz kimdir, neden öldü? Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefat haberinin ardından hayat hikayesi merak edilmeye başlandı. Peki, Mesut Yılmaz kimdir? Eski Başbakan Mesut Yılmaz neden öldü? Mesut Yılmaz kaç yaşındaydı? İşte Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın hayat hikayesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR MESUT YILMAZ NEDEN ÖLDÜ?
Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019'da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.
Mayıs 2020'de bu defa beyin sapında tümör saptanan Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.
MESUT YILMAZ KİMDİR?
Mesut Yılmaz, 6 Kasım 197 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ortaöğretimine Avusturya Lisesi'nde başladı ve İstanbul Erkek Lisesi'nde bitirdi. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1972-1974 yılları arasında Almanya'nın Köln Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 1975-1983 yılları arasında kimya, tekstil ve ulaştırma sektörlerinde, çeşitli özel şirketlerde yönetici olarak görev aldı.
Bakanlık dönemi 1983 yılının mayıs ayında kurulan Anavatan Partisi'nde kurucu üye ve Genel Başkan yardımcısı oldu. Aynı yıl Kasım ayında yapılan genel seçimde Rize milletvekili seçildi. Birinci Turgut Özal hükümetinde Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı'na atandı ve hükümet sözcülüğü yaptı. 1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanı oldu. Bu dönemde Türkiye-Federal Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü. 1986 yılında ANAP içerisinde yaşanan Turgut Özal ile Bedrettin Dalan arasındaki ayrışmada Dalan tarafında olsa da Özal'ı karşısına almamıştır.
29 Kasım 1987 seçimlerinde yeniden Rize milletvekili seçildi. İkinci Özal hükümetinde Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği genel başkan yardımcılığı yaptı. Yılmaz, Akbulut Hükümeti'nde de üstlendiği bu görevden 20 Şubat 1990'da istifa etti.
ANAP Genel Başkanlığı ve başbakanlıkları 15 Haziran 1991 tarihinde yapılan Anavatan Partisi Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa seçildi. Kurduğu hükümet 5 Temmuz 1991 günü TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu aldı. 20 Ekim 1991 günü yapılan genel seçimlerden sonra ana muhalefet partisi lideri olarak çalışmalarını sürdürdü.
24 Aralık 1995'te yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ileDoğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin başbakanı olarak görev yaptı.