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Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat Mesut Yılmaz'ı A Haber'de anlattı

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Giriş: 30.10.2020 11:21
Güncelleme:30.10.2020 11:36
Eski Başbakanlardan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz, akciğer ve beyninde tespit edilen tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Mesut Yılmaz ile anılarını A Haber'de paylaştı.

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Değerli bir devlet adamıydı. Turgut Özal gibi karizmatik bir kurucu genel başkandan sonra o partide genel başlık yapmak zordur. Bu bütün partiler bütün siyaset sektörü için söz konusudur. Süleyman Demirel'den sonra o partiyi yönetmenin zor olduğu gibi. Öyle bir dönemde göreve geldi ve görev yaptığı yıllar siyasette bulunduğu yıllar Türkiye'nin çalkantılı yıllarıydı.

En rahat dönemi belki 1983-1991 arasıydı. Turgut Bey'in hayatta olduğu dönemde ama Turgut Bey'in ölümüyle o çalkantı daha da artmıştır. Bir de Mesut Bey başbakan olduktan sonra bence gereksizdi kendine biraz aşırı özgüvenliydi erken seçim istedi. O erken seçime Turgut Özal da karşıydı. Süleyman Demirel ise yılların yasağından sonra siyasete yeniden dönmüş çok hırslıydı yükselen bir SHP vardı. O dönemde Mesut Bey'in erken seçim istemesi kendisi açısından bir şanssızlıktır. O seçimden sonra da zaten muhalefe düşmüştür.

Mesut Bey oğlunun ölümünden sonra maalesef bir türlü kendisine gelemedi. Ölecek yaşta değildi ama takdiri ilahi.

Öyle bir dönemde görev yaptı ki Anavatan Partisinin kurucusu Turgut Özal, 292 milletvekiline sahip olduğu bir dönemde cumhurbaşkanlığına aday olduğu zaman 'sen cumhurbaşkanı adayısın' diye Anavatan Partisi'nden ayrılan oldu. Parti içerisinden Turgut Özal'a rakip çıkan oldu. O dönemi yönetmek o dönemde siyaset yapmak kolay bir iş değildir."

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