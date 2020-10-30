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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Sözcüsü Ömer Çelik, 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan için başsağlığı mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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