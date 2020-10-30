AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı.
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Eski başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük üzüntüyle öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.
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