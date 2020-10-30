30 Ekim 2020, Cuma
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi

’ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan güçlerine ait ‘Smerç’ roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıkladı: Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi

birliklerine saldırma girişiminde bulunan ordusu kayıplar verdi. Azerbaycan yaptığı açıklamada, 29 Ekim gün boyunca ve 30 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun, Azerbaycan ordusunun birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı belirtildi.

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Açıklamada, Ağdere, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin engellendiği bildirildi.


Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 Su-25 savaş uçağı, 3 T-72 tankı, 2 adet"SMERCH" ve 1 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 10 topçu bataryası, 2 "Gvozdika" kundağı motorlu obüs, 1 "Osa" uçaksavar roket sistemi, 1 P-18 radar istasyonu ve 4 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.


Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.



BERDE'Yİ ATEŞE TUTAN 'SMERÇ' İMHA EDİLDİ

Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Berde kentinde sivilleri ve sivil altyapıyı ateşe tutan Ermenistan güçlerine ait 'Smerç' roketatarının atış mevkisinin Azerbaycan ordusu birimleri tarafından tespit edilerek, imha edildiği belirtildi. O anlara ilişkin görüntüler de yayınlandı.

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