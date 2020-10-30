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Son dakika | MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: "'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika | MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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