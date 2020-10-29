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Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 için kamera sistemi paylaşımı! Kanada Türkiye'ye vermemişti

Kanadanın 'ye vermediği kamera sistemleri üzerinde çalışmalar devam ederken, 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bayraktar'ın yaptığı paylaşımda ’nın kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması, "kamera sistemi üretildi mi?" sorularını akıllara getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 için kamera sistemi paylaşımı! Kanada Türkiye'ye vermemişti

Baykar Teknik Müdürü , sosyal medya hesabından Bayraktar 'lerle ilgili merak uyandıran bir paylaşımda bulundu.

'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KAMERA AYRINTISI

Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2'de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı.

Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine Genel Müdürü Haluk Görgün'ün eşlik ettiği görüldü.

ASELSAN ÜRETİMİ CATS MI DENENDİ?

Bu durum 'nın bazı teknolojiler için 'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.

Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının 'daki ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı.

Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

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