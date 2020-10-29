Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 için kamera sistemi paylaşımı! Kanada Türkiye'ye vermemişti

ASELSAN ÜRETİMİ CATS MI DENENDİ?

Bu durum Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.