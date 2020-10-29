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Son dakika: ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden "körfez ülkelerinde terör saldırıları" uyarısı

Son dakika haberine göre 'nin , vatandaşlarını körfez ülkelerinde saldırıları olasılığına karşı uyardı. Vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.

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Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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Son dakika: ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden körfez ülkelerinde terör saldırıları uyarısı

ABD'nin Dubai Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.

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