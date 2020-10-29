Son dakika: ABD'nin Dubai Büyükelçiliği'nden "körfez ülkelerinde terör saldırıları" uyarısı
Son dakika haberine göre ABD'nin Dubai Büyükelçiliği, vatandaşlarını körfez ülkelerinde terör saldırıları olasılığına karşı uyardı. Vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.
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ABD'nin Dubai Büyükelçiliği resmi internet sayfasında yer alan açıklamaya göre, terör gruplarının körfez ülkelerinde ABD vatandaşlarına yönelik saldırılar düzenleyebileceği yönündeki raporların takip edildiği belirtilerek, vatandaşlarının dikkatli olmaları istendi.
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