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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hele getirildi

Terör unsurlarına göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava operasyonu düzenledi. MSB'den yapılan açıklamada o anların görünleri paylaşılırken, 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hele getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Irakın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hele getirildi IRAK'IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HELE GETİRİLDİ

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