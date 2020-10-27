AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: PKK hızla eriyor

AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle terörle mücadelede gerek devlet içerisine sızmış paralel, gerekse derin devlet içerisinde yer alan bütün terör örgütleriyle ciddi anlamda mücadelenin başarıya ulaştığı bir süreci görüyoruz. 90'lı yıllarda yaşadığımız büyük acılara baktığımızda; o günlerle bugünler çok farklı.

CİDDİ BİR TEMİZLİK GERÇEKLEŞTİRDİK

Bugün hamdolsun ülkemiz sınırları içerisinde, vatan toprağımızın herhangi bir noktasında etkili bir faaliyet yürüten bir terör örgütü kalmadı. Bu noktada ciddi bir temizlik gerçekleştirdik. Terör örgütü unsurlarının yurt dışındaki kaynaklarına da İdlib, Münbiç, Afrin, Cerablus'tan Kamışlı'ya kadar olan coğrafyada terör koridorunun temizlenmesi ve terörün kaynağında tasfiye edilmesi noktasında sınır ötesi operasyonlarımız başarı elde etti.

AKDENİZ'DEN SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNUYORLAR

Sayıları 7-8 bini bulan terör örgütü unsurları, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve diğer operasyonlarla temizlenirken pek çoğu da örgüt üyeliğinden ayrılarak dağıldılar. Ancak bunların bir kısmı da bir güzergah belirleyerek Türkiye'de özellikle bir kısmı Amanos üzerinden bir kısmı da botla Antalya ve Akdeniz'den Türkiye'ye sızma girişiminde bulunuyorlar.

KUKLACI BAŞLARI AYNI KAYNAKLARDIR

Hamd olsun ülkemiz sınırları dışında Savunma Bakanlığımız, ülkemiz içerisinde İçişleri Bakanlığımızın koordineli çalışmaları sayesinde bütün bu terör unsurları kaynağında etkisiz hale getiriliyor. Bunun kaynağı belli. Türkiye'deki terör örgütlerine baktığımız zaman, FETÖ, DEAŞ, PKK belli merkezlerden kontrol ediliyor. Yani kuklacı başları aynı kaynaklar, aynı merkezlerdir. Biz buraya Meclis çalışmalarından geldik ve dün İskenderun'da meydana gelen saldırılara ve yine bu yaz ateşe verilen ormanlarımıza baktığımız zaman terör örgütü PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin unsurlarının buralara sızmak suretiyle bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz.

MECLİS'TEKİ TERÖR UZANTILARINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakınız bu yapıların siyasi uzantısı Meclis'te bugün yeni yapmış olduğu konuşmada ne ifade ediyor. Diyorlar ki; şu anda Meclis'te biz bunları konuşurken İskenderun yanıyor, yıkılıyor. Siz çıkıp da bu ifadeleri kullanırken, bu terör örgütünün eylemlerini gerçekleştirenlerle ilgili herhangi bir beyanınız olmayacak mı? Yani bu olayın bir ucunda PKK'sı, YPG'si ve FETÖ'sü vardır. Bunların ülkemizin içerisinden geçtiği süreçte istikrarsızlaştırma faaliyetlerinin bir gereği olarak bu eylemlerini gerçekleştiriyor. Bu noktada İçişleri'nin amansız mücadelesi, terör örgütü mensuplarının etkisizleştirilmesi ve yakalanarak hukuk önünde hesabının sorulması çalışmalarını sürdürmektedir.

PKK ERİYOR

Hiç kimse endişe etmesin ki; bundan sonra terör örgütü unsurlarının ülkemizde, sadece ülkemizde değil bölgemizde, yani oluşturulmak istenen terör koridoru: Kuzey Suriye'de tamamen kökünü kurutana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz başarılı çalışmalar Allah'ın izniyle gerek terör örgütünün çözülmesi, gerek ülkemiz içinde tamamen tasfiye edilmesi, Kuzey Suriye'de ise etkisizleştirilmek suretiyle terör örgütünün tamamen dağılma sürecine girdiği bir süreci yaşıyoruz. Bu noktada bir taraftan da örgüte yeni katılanlarla, örgütün etkisizleştirilen, örgütten ayrılanların sayısına baktığımızda hızla erimekte olduğunu görmekteyiz.