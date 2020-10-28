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Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nden Türk bayrağı ile 29 Ekim kutlaması

etkinlikleri kapsamında, 369 metre yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olan ve Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Küçük Çamlıca Radyo ve TV Kulesi'nden Türk bayrağı ile 29 Ekim kutlaması

ve 'ne, etkinlikleri kapsamında Türk bayrağı yansıtıldı.

'un yeni turistik merkezi ve simgesi olmaya aday kule, kırmızı-beyaz renklere büründü.

Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan, 369 metre yüksekliğe sahip ve 10 bin metrekarelik alana inşa edilen Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin üzerindeki led ışıklar Türk bayrağı şeklini aldı.

Şehrin birçok farklı noktasından görülebilen ve görsel bir şölen sunan kuleye, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hafta boyunca Türk bayrağı yansıtılacağı, 29 Ekim akşamı ise farklı görsel şovların yapılacağı bildirildi.

Küçük Çamlıca Radyo ve Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

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