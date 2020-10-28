Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Aliyev paylaşımında "Kardeşim Türkiye halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.
KARDEŞ TÜRKİYE HALKINI TEBRİK EDERİZ
Aliyev paylaşımında "Kardeş Türkiye halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.
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