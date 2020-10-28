28 Ekim 2020, Çarşamba
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı

hesabından yaptığı paylaşımda kutladı. Aliyev paylaşımında "Kardeşim Türkiye halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den 29 Ekim mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı.

KARDEŞ TÜRKİYE HALKINI TEBRİK EDERİZ

Aliyev paylaşımında "Kardeş Türkiye halkını tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

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