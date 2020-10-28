Bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar çalışıyor? Bugün EFT yapılır mı?
28 Ekim Çarşamba günü bankalar açık mı? Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi olan 28 Ekim'in yarım gün tatil olması nedeniyle bankaların çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Banka işlemlerin olan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar çalışıyor? Bugün EFT yapılır mı? İşte merak edilen her şey...
Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuya kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi olan 28 Ekim yani bugün bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bankada işlemleri olan vatandaşlar, internet üzerinden bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar çalışıyor? Bugün EFT yapılır mı? İşte bankaların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar...
28 EKİM BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yarım gün çalışacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün kapalı olacak.
28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI? SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLECEK?
28 Ekim tarihinde EFT işlemlerinin ne zaman kadar yapılabileceği de merak ediliyor. Bankaların çalışma süreleri ile paralel olarak yapılabilecek olan EFT işlemleri de saat 13.00'a kadar yapılabilecektir.
28 EKİM ÇARŞAMBA TÜM RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?
28 Ekim Çarşamba günü resmi kurum ve kuruluşlar yarım gün hizmet verecek. Yani 28 Ekim Çarşamba günü Bankalar, PTT, Vergi dairesi, Noterler öğleden sonra kapalı olacak.
29 EKİM PERŞEMBE OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi. 29 Ekim resmi tatil olduğu için okullar tatil olacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet yönetimini ilan etmesiyle birlikte, Cumhuriyet'in ilanı anısına her yıl 29 Ekim gününün Türkiye'de kutlanmasına karar verildi ve milli bayram olarak ilan edildi.
29 Ekim 1923'te TBMM, 1921 Anayasası (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)'nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini Cumhuriyet olarak ilan etmiştir ve Cumhuriyetin ilanının yapıldığı gece atılan 101 pare top ile kutlanmış ve ilk Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1924 tarihinde büyük şenliklerle kutlanmıştır.
Cumhuriyet Bayramı, günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmaktadır. 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere resmi tatil ilan edilmiştir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kutlamalar dahilinde çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenlenmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının yapldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü "en büyük bayram" olarak ifade etmiştir.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI
Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Cumhuriyet bayramı coşkusunun bütün milletimizce derinden yaşanması temennileriyle…
Cumhuriyetin demokratik bir ülkenin bozulmaz simgesidir...
Cumhuriyet erdeme dayanan bir yönetimdir.
Cumhuriyetimizin ilanının yeni Yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Cumhuriyet kadınları sana müteşekkir sağ ol ATAM.
Türk ulusu büyüktür. Özgürlüğü ve barışı sever. Canı pahasına da olsa, Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacak güçtedir. Ve yaşatacaktır...
Demokrasi ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi cumhuriyettir.
Ne mutlu ki Türküm ben! Kırmızının bana verdiği aşkla vatan yücedir, şehitler yücedir, Türk kanı yücedir, Cumhuriyet Yücedir..! Ne Mutlu Türküm Diyene !