Bugün bankalar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuya kutlanacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın arefesi olan 28 Ekim yani bugün bankaların açık olup olmadığı merak ediliyor. Bankada işlemleri olan vatandaşlar, internet üzerinden bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, bugün bankalar açık mı? 28 Ekim Çarşamba bankalar saat kaça kadar çalışıyor? Bugün EFT yapılır mı? İşte bankaların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar...

28 EKİM BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlayacak ve 29 Ekim günü devam edecek. Buna göre, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yarım gün çalışacak. 29 Ekim Perşembe günü ise tam gün kapalı olacak.

28 EKİM'DE EFT YAPILIR MI? SAAT KAÇA KADAR YAPILABİLECEK?

28 Ekim tarihinde EFT işlemlerinin ne zaman kadar yapılabileceği de merak ediliyor. Bankaların çalışma süreleri ile paralel olarak yapılabilecek olan EFT işlemleri de saat 13.00'a kadar yapılabilecektir.