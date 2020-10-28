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Bakan Akar: Azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz

, 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi!’ anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 28.10.2020 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
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Bakan Akar: Azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Akar 83 milyon vatandaşı korumak için kararlı mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:

"Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev ile görüştü MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI SHAVKAT MİRZİYOYEV İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Atakulov ile görüştü SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR KAZAKİSTAN SANAYİ VE ALTYAPI GELİŞTİRME BAKANI ATAKULOV İLE GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR PAKİSTANLI MEVKİDAŞI İLE BİR ARAYA GELDİ

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