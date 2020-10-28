Bakan Akar: Azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Akar 83 milyon vatandaşı korumak için kararlı mücadelenin sürdüğünü ifade etti.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları:

"Başta FETÖ, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere vatanımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve 83 milyon vatandaşımızın huzur ve refahına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "Ölürsem şehit, kalırsam gazi!" anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerimizi her ne pahasına olursa olsun korumaktayız."