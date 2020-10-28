Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Malatya'nın Yazıhan ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adı açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.