28 Ekim 2020, Çarşamba
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

'nın Yazıhan ilçesinde /'ye yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adı açıklanmayan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2020
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Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüphelinin Yazıhan ilçesine bağlı Akyazı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda adı açıklanmayan şüpheli gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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