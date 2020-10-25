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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Son dakika haberi... Hulusi Akar, Zubaida Jalal Khan ile görüştü. Görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2020
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan'a gitti.

Bakan Akar, tören öncesi Pakistan Savunma Üretim Bakanı Khan ile bir araya geldi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmede, başta savunma sanayi iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

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