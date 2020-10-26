Son dakika...Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 26 Ekim Pazartesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'de bugün 2198 yeni vaka tespiti yapılırken, 75 kişi hayatını kaybetti. İşte 26 Ekim'e ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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TEDBİRDEN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım." ifadelerini kullandı.

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