Son dakika: Türkiye'den sivilleri öldüren Ermenistan'a sert tepki
Son dakika haberleri... Ermenistan'ın sivillere saldırısına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ermenistan'ın sivillere saldırısına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.
Detaylar gelecek...
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)