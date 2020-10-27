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Son dakika: Türkiye'den sivilleri öldüren Ermenistan'a sert tepki

Son dakika haberleri... 'ın sivillere saldırısına tepki gösteren , "Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Türkiye'den sivilleri öldüren Ermenistan'a sert tepki

Ermenistan'ın sivillere saldırısına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, "Bu insanlık dışı saldırıyı en ağır şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Detaylar gelecek...

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