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Son dakika: Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

Son dakika... Başkan , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması... BAŞKAN ERDOĞAN VLADİMİR PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ! DAĞLIK KARABAĞ SORUNU VE AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI...

SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ ELE ALINDI

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

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