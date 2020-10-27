Son dakika: Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması...
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.
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SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ ELE ALINDI
Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.
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