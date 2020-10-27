Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ ELE ALINDI

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)