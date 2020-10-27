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Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüştü! Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması...

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Giriş: 27.10.2020 22:25
Güncelleme:27.10.2020 22:30
Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

SURİYE VE DAĞLIK KARABAĞ ELE ALINDI

Görüşmede Dağlık Karabağ sorunu ve Azerbaycan-Ermenistan çatışması ve Suriye meselesi ele alındı.

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