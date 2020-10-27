Son dakika haberi...AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

FRANSA

"Bugün Peygamberimize saygısızlık yapanlar dünyada ırkçılık, sömürgecilik ile anılıyorlar"

"Sivil toplum kuruluşları Peygamberimizi dünyaya tanıtmak için hep beraber bir tutum ortaya koymalı"

EVLAT NÖBETİ

"Evlat nöbeti" sayesinde evlatlarına kavuşan aile sayısı 19'a yükseldi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN GERİLİMİ

"18 Ekim'deki Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkes ateşkesin başlamasından sonra ihlal edildi."

"Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırması sonrasında 67 kişi hayatını kaybetti."

"Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir"

"Türkiye olarak sonuna kadar Azerbaycan'ın yanında olacaktır"

"Ermenistan bölgede işgalcidir. Azerbaycan kendi öz toprağ��nı savunmaktadır. Azerbaycan vatan savunmasını yapmaktadır."

KKTC

"KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki haklarının korunması noktasında Ersin Tatar ile yeni bir dönem başladı"

"Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi Mavi Vatanında hak ve menfaatlerini koruma niyetinde."

"Yunanistan ile Doğu Akdeniz konusunda müzakarelere açığız."

"Yunanistan Girit Adalarına doğru çalışma yapacağını söyleyerek, Libya'nın da haklarına müdahale etmek istiyor"

"Libya'da Fransa'nın Hafter'e verdiği desteği biliyoruz."

S400

"S400'lerde deneme kontrolleri devam etmektedir."

"Denemelerde Türkiye'nin NATO üyeliği ile çelişen bir durum söz konusu değil"

MACRON

"Macron'un "Erdoğan'ı şöyle uyardım" diyor. Bunların hiçbiri doğru değildir."

"Macron bazı şeyleri kendi kafasından yazıyor"

"Macron Akdeniz'e uçak göndererek gövde gösterisi yapıyor"

"Macron'un sözleri DEAŞ gibi örgütlere fikirsel lojistik sağlıyor"

"Avrupa'daki Müslümanlara saldırmak, ırkçıların ve DEAŞ gibi insanlık düşmanın örgütlerin işine yarar."

"Macron'un kamu binalarına o çirkin karikatürlüğü yansıtması, asla kabul edilemez."

İSRAİL İLE NORMALLEŞME

"Ortadoğu'daki normalleşme çabaları Netanyahu'yu saldırganlıktan vazgeçirmedi"

NAVTEX İPTALLERİ

"Yunanistan NAVTEX'leri siyasi bir çatışma parçası olarak görüyor."

"Müzakare masasına Yunanistan samimi şekilde gelirse Türkiye buna hazırdır"

HATAY'DAKİ TERÖR SALDIRISI

"Amanos Dağları PKK'lı teröristlerden temizlendi."

"PKK'lı teröristlerin paramotor ile gelmeleri arkalarında bir güç olduğunu gösteriyor"

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

"Bir siyasetçiye hanımefendi (Emine Erdoğan) üzerinden siyaset yapmak yakışmıyor"

"Allahtan kimse Kılıçdaroğlu'nu örnek almıyor"

"Hanımefendi üzerinden siyaset yapmak yakışıksız bir tavır, son derece yakışıksız cümleler... Siyasetçinin muhatabı siyasetçidir. Siyasi polemikleri aileye taşımak son derece yakışıksızdır. Bunu şiddetle kınıyoruz."

"Kılıçdaroğlu yanlış bulduklarını eleştirebilir ama hakaret etmeye kaçıyor"

Ayrıntılar geliyor...

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